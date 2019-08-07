ترامب: محادثات بدأت مع كوريا الجنوبية بشأن دفع تكاليف الدفاع عنها

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء إن محادثات بدأت بهدف دفع كوريا الجنوبية لتحمل المزيد من تكلفة إبقاء القوات الأمريكية في المنطقة للحماية من أي تهديد من كوريا الشمالية.

وأضاف ترامب على تويتر “بدأت المحادثات من أجل زيادة المدفوعات إلى الولايات المتحدة. كوريا الجنوبية دولة غنية للغاية وتشعر أن عليها الآن المساهمة في الدفاع العسكري الذي تقدمه الولايات المتحدة”.

ولم يرد البيت الأزرق الرئاسي في كوريا الجنوبية على الفور على طلب للتعليق بشأن المحادثات.

وقال ترامب مرارا إنه يتعين على سول تحمل المزيد من عبء إبقاء نحو 28500 عسكري أمريكي في كوريا الجنوبية حيث تبقي الولايات المتحدة على تواجد عسكري لها منذ الحرب الكورية التي دارت من 1950 إلى 1953.

ووقع المسئولون في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة اتفاقًا في فبراير تزيد بموجبه سول إسهامها إلى نحو 1.04 تريليون وون (927 مليون دولار) أي بزيادة تبلغ نحو 70.3 مليون دولار. وينتهي العمل بالاتفاق المؤقت خلال عام. وقال البيت الأزرق إن مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون ناقش قضية تقاسم التكلفة خلال زيارته لسول في يوليو. وتأتي تغريدة ترامب قبل أول زيارة رسمية يقوم بها وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر لسول ضمن جولة آسيوية في أغسطس، ويعتزم الجيشان الأمريكي والكوري الجنوبي إجراء تدريبات مشتركة هذا الشهر أيضا.

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