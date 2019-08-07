رومانيا تصدر أضاحي العيد إلى ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

تتوالى السفن على الموانئ الليبية؛ لإكمال مقتضيات عيد الأضحى والتجهيز له، في الوقت الذي تجهزت السفينة «ليدي ماريا»، تحت شمس حارقة في ميناء ميديا على البحر الأسود؛ لاستقبال آلاف الخراف والأغنام المرسلة إلى ليبيا، وتجاهلت رومانيا تحذيرات بروكسل، وقررت تصدير المواشي في ظل حر الصيف الشديد.

ويؤكد مسؤول في الميناء أن الأحوال على متنها «شبيهة بأحوال فندق 5 نجوم». غير أن غابرييل بون من جمعية «أنيملز إنترناشونال» يتأسف، إذ أن «السؤال هو في معرفة عدد الخراف التي سوف تنفق خلال هذه الرحلة». وبينما يستنكر «الآلام غير المبررة» التي تعانيها هذه المواشي على متن «سفن الموت»، فإنه يشير أيضًا إلى حالات نفوق آلاف الخراف والأغنام عطشًا أو بسبب الحرارة المرتفعة جدا خلال عمليات النقل. وترتفع المخاطر خلال هذا العام لحلول عيد الأضحى في شهر أغسطس. ودق المفوض الأوروبي المكلف بالصحة والأمن الغذائي فيتنيس اندريوكايتس، جرس الإنذار. فمن أجل رعاية الحيوانات، ناشد الشهر الماضي، بوخارست بإيقاف عمليات نقل 70 ألف من رؤؤس الماشية نحو الخليج، وأشار إلى أن السبب «درجات الحرارة شديدة الارتفاع».

وطالبت بروكسل في أعقاب ذلك بإجراء مراجعة على ممارسات رومانيا، مهددة باتخاذ إجراءات عقابية في حال تسجيل «انتهاكات منهجية» للقانون الأوروبي بشأن رعاية الحيوانات. فيما أكد وزير الزراعة الروماني بيتر دايا أن «رومانيا تحترم القواعد بحذافيرها»، لكن إجراءات الرقابة الرومانية تنتهي في الوقت الذي تُحمل فيه المواشي، بينما تنص لائحة أوروبية صادرة العام 2005 على استكمال المتابعة والرصد خلال الرحلة. في المقابل، تبقى المكاسب الاقتصادية مهمة بالنسبة إلى رومانيا التي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي العام 2007 وهي واحدة من بين أكثر دوله فقرًا.

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