حقيقة مشاركة طائرات اسرائيلية مسيرة بمعركة طرابلس

ايوان ليبيا – وكالات :

أكد تقرير نشرته صحيفة “جورساليم بوست” الإسرائيلية المقربة من حكومة تل أبيب اليوم الأربعاء تلقي حكومة الوفاق من قبل تركيا طائرات إسرائيلية الصنع من طراز Orbiter-3 جرى إسقاط اثنان منهما من قبل الدفاعات الجوية للقوات المسلحة كان آخرها يوم 29 يوليو الماضي بمنطقة الساعدية وأخرى في منطقة العزيزية بورشفانة .

وجاء هذا التأكيد من الصحيفة الإسرائيلية واسعة الإنتشار هناك في تقريرها الذي تسائلت فيه عن كيفية حصول حكومة الوفاق على هذه الطائرات في المعركة ونشرته بعنوان ” إطلاق طائرات إسرائيلية بدون طيار في ليبيا .. كيف وصلت الى هناك؟ ” .

وأكدت الصحيفة أن الطائرتين كانتا جزءًا من ثلاث طائرات بدون طيّار قدمتها تركيا إلى حكومة الوفاق لاستخدامها ضد الجيش الليبي في طرابلس وكانت أنقرة قد تحصلت عليها بدورها من تل أبيب في وقت سابق بموجب إتفاقيات التعاون العسكري بين البلدين .

وأوضحت الصحيفة أن الطائرة Orbiter 3 UAV التكتيكية، من صنع شركة الطائرات بدون طيار الإسرائيلية، ولديها نظام مدمج وخفيف الوزن لاستخدامه من قبل مسؤولي الأمن العسكري والأمن الداخلي.

كما بينت أن الطائرة لديها نطاق تشغيل يصل إلى 150 كم، ويمكن أن تبقى مدة تصل إلى سبع ساعات بالجو في رحلة في مهام الاستخبارات والمراقبة والحصول على الأهداف والاستطلاع.

وأشارت ” جورساليم بوست ” إلى أن الطائرة تمتلك قنوات تمكنها من الرؤية ليلاً ونهاراً وتحمل أيضا الكاميرات الكهربائية الضوئية وثلاثة أجهزة استشعار مع قدرات تكتيكية كبيرة.

وتابعت، أنه من الممكن تجميع نظام التحكم الذاتي للطائرة القابل للنقل بشكل كبير في غضون بضع دقائق، ويتم إطلاقها بمساعدة المظلة والوسادة الهوائية وكذلك في الهبوط مثلما حدث عند إسقاطها في ورشفانة حيث هبطت بالمظلة .

وأشارت إلى أن الطائرة مكيفة مع كل من البيئات الأرضية والبحرية، ويمكن أن تحمل حمولات يصل وزنها إلى 5 كجم. بما في ذلك الحمولات الكهربائية الضوئية المستقرة المتعددة وأجهزة الاستشعار التي تحمل أنظمة تعيين الهدف بالليزر.

ونوهت الصحيفة إلى إن هذا النوع من الطائرات يتم تشغيله من قبل الزبائن في جميع أنحاء العالم من الذين وقعوا على اتفاقية بعدم بيع الطائرات بدون طيار لطرف ثالث ما يعني أنها تستخدم حالياً من قبل فريق تركي في طرابلس .

ونقلت الصحيفة عن الشركة المصدرة، التي حصلت على ترخيص تصدير في فبراير بعد توقف لمدة عامين، نفيها عن علمها بأي شيء عن استخدام الطائرة في ليبيا.





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