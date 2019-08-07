المحجوب: محطة كبيرة لجهاز المخابرات التركي في طرابلس

ايوان ليبيا – وكالات :

كشف مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش العميد خالد المحجوب عن وجود ما وصفه بـ”محطة قوية” لجهاز المخابرات التركية في العاصمة طرابلس تهدف إلى دعم حكومة الوفاق، مؤكداً أن ذلك يأتي في إطار اتفاقية سرية للدفاع المشترك بين تركيا وحكومة السراج.

المحجوب أكد في تصريحات صحافية لـ”الشرق الأوسط” على وجود مستشارين وخبراء عسكريين أتراك يديرون الحرب لصالح ميليشيات وحكومة السراج إضافة إلى محطة كبيرة وفاعلة للمخابرات التركية، لافتاً إلى أن الوجود التركي هو في أساسه نوع من مخابرات تنظيم الإخوان المسلمين كما حدث في السودان.

وتابع قائلاً:”حتى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يتحدث عن ليبيا من وجهة نظر تنظيم الإخوان وليس الدولة التركية وذلك في محاولة يائسة لإنقاذ حكومة السراج، لا تعنينا تركيا الإخوانية بكل ما تملك من قوة فلدينا تاريخ طويل من الجهاد ضد الاستعمار وليتحملوا الخسائر البشرية والمادية إذا قرروا التمادي”.

ويرى أن إبرام حكومة السراج اتفاقية للدفاع المشترك مع تركيا يعنى ذهاب هذه الحكومة بعيداً في معاداة الجيش الوطني والشعب الذي يرفض التدخل التركي السافر في شؤونه، معتبراً أن مصلحة الشعب التركي ليست في معاداة الشعب الليبي ودعم الإرهابيين والمتطرفين في ليبيا.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا