إجراءات مجلس النواب للحفاظ على الأموال الليبية

ايوان ليبيا – وكالات :

ونص القرار على عضوية نوري محمد باللجنة، على أن تتولى اللجنة مهام فتح حسابات تختص الدولة الليبية لإيداع المبالغ المستردة، وتوريد بدل بعض الحسابات مواد غذائية وأدوية ومعدات طبية، وكذلك للجنة الحق في خصم ما قيمته 10% من كل مبلغ أو فاتورة توريد، وكذلك للجنة حق الصلاحيات في الاستعانة بمن تراه مناسب ومتعاون في إرجاع أموال ومستحقات ليبيا من أفراد وشركات وبنوك.

وأوضح المجلس، أن القرار يأتي حفاظا على حق الشعب الليبي في الداخل والخارج وحرصا على أموال ليبيا من ضياعها وعدم الاستفادة منها لصالح ليبيا والحاجة الماسة لأموال ليبيا المجمدة والمنهوبة والمخفية في كل دول العالم، والاستفادة منها في توريد المواد الغذائية والأدوية والمعدات الطبية وكذلك أعمار ليبيا.

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