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قصف طائرة حربية بقاعدة مصراتة

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني عن استهداف طائرة حربية نوع (L39 ) بعد هبوطها على مدرج القاعدة الجوية بمصراتة.

وقالت غرفة عمليات الكرامة إن “الطائرة كانت تقصف المدنيين على تخوم طرابلس، كما نقلت الغرفة عن القيادة العامة للجيش الوطني منعها استخدام مطار مصراتة العسكري للأعمال العسكرية”.

وهذه المرة الثانية التي تستهدف فيها مقاتلات الجيش الكلية الجوية مصراتة في أقل من يومين، حيث شن سلاح الجو ضربات دقيقة، لأهداف عسكرية داخل قاعدة مصراتة الجوية.

وقال الجيش إنه تمكّن خلالها من ضرب طائرة يوشن 76، كانت محملة بالأسلحة والدخائر، والصواريخ المسيرة التي تستخدمها الطائرات التركية لضرب أهداف تابعة للجيش الوطني.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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