14 قتيلا على الاقل و145 جريحا في تفجير تبنته طالبان في كابُل

كابُل-العنوان

قتل 14 شخصا على الأقل وأصيب 145 بجروح صباح الأربعاء في تفجير سيارة مفخخة في كابُل أعلنت طالبان المسؤولية عنه، ما أدى إلى تصاعد سحب كثيفة من الدخان فوق العاصمة وتحطم زجاج محلات تجارية بعيدة عن موقع التفجير.

وتتزايد أعمال العنف في أنحاء افغانستان وكابُل في وقت تجري الولايات المتحدة وحركة طالبان مفاوضات للتوصل إلى اتفاق سلام قبل الانتخابات المرتقبة في 28 سبتمبر.

ووقع التفجير في العاصمة وسط تصاعد العنف في أفغانستان حيث بلغ عدد الضحايا 1500 شخص بين قتيل وجريح الشهر الماضي وحده.

وقالت وزارة الداخلية أن الانفجار نجم عن سيارة مفخخة لكن طالبان اعلنت انها شاحنة مفخخة. كما أعلن مسؤول أمنى افغاني ان شاحنة مفخخة انفجرت. وأعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن الهجوم.

وذكرت السلطات الافغانية ان 10 مدنيين على الاقل واربعة شرطيين قتلوا واصيب 145 شخصا بجروح بينهم 92 مدنيا.

المصدر-وكالات

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