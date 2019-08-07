بيان من ريال مدريد بشأن إصابة أسينسيو

وأكد نادي ريال مدريد أن اللاعب أجرى جراحة الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى بالإضافة إلى الغضروف بنجاح.

وأجرى أسينسيو الجراحة على يد الطبيب مانويل لييس تحت إشراف الجهاز الطبي لريال مدريد.

ومن المقرر أن يستمر اللاعب في المستشفى لحين تحسن حالته الطبية بشكل يسمح لمغادرته، ومن ثم يبدأ برنامج علاجي للتعافي من الإصابة.

وكان الجناح الإسباني تعرض للإصابة خلال الفوز الودي لريال مدريد على أرسنال.

وأدى أسينسيو مباراة جيدة حيث سجل هدفا وحرمته العارضة من الثاني، لكنه سقط أرضا في الدقيقة 64 ليتم استبداله.

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