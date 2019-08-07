سكاي: كل شيء تم.. تحديد موعد الكشف الطبي لـ لوكاكو في إنتر

وذكر الصحفي الموثوق جيانلوكا دي مارزيو في تقريره لشبكة “سكاي سبورت” في فرعها الإيطالي أن لوكاكو سوف يسافر غدا الخميس إلى إيطاليا للخضوع للكشف الطبي لإتمام انتقاله إلى إنتر ميلان.

وكان تقرير من ذات الشبكة في وقت سابق كشف تقدم إنتر ميلان بعرض إلى يونايتد لضم لوكاكو مقابل 70 مليون يورو، هذا بالإضافة لوضع عدة حوافز في الصفقة ليقترب من المبلغ الذي يريده يونايتد والبالغ 83 مليون يورو.

وكان لوكاكو انضم إلى مانشستر يونايتد قادما من إيفرتون في عام 2017 مقابل 85 مليون يورو.

وشارك المهاجم البلجيكي صاحب الـ26 عاما مع يونايتد في 96 مباراة سجل خلالهم 42 هدفا وصنع 13 آخرين.

لكن لم يتوج لوكاكو مع يونايتد بأي لقب.

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