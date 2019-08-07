المسماري: مخطط أمير قطر فشل .. وقادة الإخوان في قطر وتركيا أصيبوا بإحباط كبير

قال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، إن المعركة في طرابلس وصلت مراحلها الأخير، ونطمئن الليبيين في الجنوب أن الجيش يراقب المنطقة بكل ثقة.

وأضاف المسماري في تصريحات اليوم الأربعاء إن الجيش دمّر طائرة أوكرانية خاصة في مصراته قادمة من تركيا على متنها شحنة كبيرة من الأسلحة” بحسب موقع “بوابة إفريقيا الإخبارية” الليبي.

وتابع “أمير قطر يدفع ثمن شحنة الطائرة الأوكرانية لكن مخططه فشل”، في إشارة إلى الطائرة التي أسقطها الجيش الوطني الليبي.

وذكر المسماري” قادة الإخوان المسلمين في قطر وتركيا أصيبوا بإحباط كبير، بعد إسقاط الجيش لطائرة إمداد في مطار مصراتة”.

وأوضح “وجدنا خط طائرات كثيفا من تركيا وإيطاليا نحو مصراتة”. وحذر المسماري الإخوان المسلمين “نحن نراقب كل تحركاتكم ونواياكم ونحذّركم من الاحتماء بالمواقع المدنيّة”.



يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا