نائب ديمقراطي بالكونجرس الأمريكي يدعو لانعقاد المجلس للتصويت على مشروع قانون بشأن الأسلحة

أعرب نائب مجلس النواب الأمريكي إيليجا كامينجز عن موافقته على عودة الكونجرس من العطلة والتعامل مع تشريع للسيطرة على حيازة الأسلحة.

وحث كامينجز مجلس الشيوخ على استئناف جلسته لإقرار تشريع حول فحص الخلفية الجنائية الذي أقره مجلس النواب بالفعل ورفعه إلى الرئيس دونالد ترامب.

وقال كامينجز متحدثا في نادي الصحافة الوطني: “الناس يموتون. هل تسمعون ما أقول؟ الناس خائفون. إنهم يخشون الذهاب إلى السينما. إنهم يخشون الذهاب للتسوق. إنهم خائفون من ممارسة حياتهم اليومية”.

وأضاف: “أعتقد أننا نتحمل مسؤولية القيام بكل ما هو ضروري لإنقاذ الأرواح”، وتابع قائلا إن بعض ناخبيه قد قالوا له “من فضلك ساعدنا في إنقاذ بلادنا”.



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