ملف – صفقات اكتملت وأخرى على وشك قبل غلق انتقالات إنجلترا

السادسة من مساء الخميس، هو موعد إغلاق باب الانتقالات الصيفية في إنجلترا ولا تزال العديد من الأندية لم تنهي صفقاتها وتدعيم صفوفها.

لذلك يتسارع لجميع لإنهاء صفقاته قبل غلق باب الانتقالات واستقبال الدوري الأقوى في العالم الذي ينطلق مساء الجمعة.

صفقة جديدة في مانشستر سيتي، واقتراب أرسنال من ضم لاعبان وكذلك توتنام على وشك التوقيع مع لاعب يدعم به صفوفه.

وبخلاف إنجلترا لا تزال الأندية الإيطالية والإسبانية والألمانية تبحث تدعيم صفوفها قبل نهاية الانتقالات الصيفية في بداية شهر سبتمبر المقبل.

مفاوضات بين إنتر ميلان ومانشستر يونايتد لضم لوكاكو، وأخرى بين ريال مدريد وسان جيرمان بشأن نيمار.

ويستعرض معكم FilGoal.com في هذا الملف جميع أخبار الانتقالات في أوروبا ليوم الأربعاء الموافق 7 أغسطس والصفقات التي اكتملت والتي أوشكت على الانتهاء.

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