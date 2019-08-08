زلزال بقوة 5,9 درجات يضرب تايوان ويؤدي لانقطاع الكهرباء

ضرب زلزال بلغت شدته 5,9 درجات جزيرة تايوان صباح اليوم الخميس بحسب المعهد الاميركي للجيوفيزياء من دون أن يتسبب بخسائر بشرية ولكنه أدى لانقطاعات بالتيار الكهربائي استنادا إلى تقارير أولية.

وقع الزلزال الساعة 5,28 بالتوقيت المحلي (21,28 ت غ) على عمق 10 كيلومترات في محافظة ييلان بشمال شرق البلاد، وقدّرت السلطات المحلية قوة الزلزال بستّ درجات.

وبحسب السلطات، شعر السكان بالزلزال في كل أنحاء الجزيرة وسبّب انقطاعات بالتيار الكهربائي في أكثر من 1300 منزل في العاصمة تايبيه.

واهتزت ناطحات السحاب في أكبر مدينة بالبلاد في وقت علِّق النقل بالسكك الحديد جزئيا في مقاطعة ييلان.

وتقع تايوان بالقرب من التقاء صفيحتين تكتونيتين وتشهد زلازل باستمرار. ووقع أسوأ هذه الزلازل في سبتمبر 1999 وبلغت شدته 7,6 درجات وتسبب بمقتل 2400 شخص.

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