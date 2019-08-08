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المسماري يعلن عن تدمير شحنة منظومة دفاع جوي للوفاق

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

قال المتحدث باسم الجيش ، اللواء أحمد المسماري،أمس الأربعاء، إن أي هدف يشكل تهديدا للشعب الليبي، سيتم تدميره.

وأكد المسماري خلال مؤتمر صحفي ، أن الجيش الليبي يعمل على إنهاء هذه المرحلة “السوداء” من تاريخ ليبيا.

وأضاف المسماري ، أن المعركة وصلت لعقر مراكز الإرهابيين، التي كانوا يظنون أن الجيش لا يستطيع الوصول لها.

وأوضح المسماري، أن الجيش يتابع حركة الطيران في مطار مصراتة والكلية الجوية على مدار الساعة.

وأضاف المسماري، أن الجيش دمر شحنة الأسلحة عبارة عن منظومة دفاع جوي، مؤكدا أن الطائرة الحربية بكلية مصراتة الجوية كانت تحمل شحنة أسلحة ضخمة وباهظة الثمن وقصفها استنفر إخوان العالم.

وأكمل المسماري، أن ” الجيش على علم بتحركات الإخوان ونرصد اتصالاتهم ونحذرهم من تحويل أي مقر مدني إلى ثكنة عسكرية”.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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  • الجيش الوطنى لديه اوراق عديدة لم يستخدمها حتى الان ولو كانت فى يد المليشيات لما تاخرت لحظة واحدة فى استخدامها فطالما ان الجيش الوطنه له سيادة جوية مطلقة فى سماء ليبيا كلها ويستطيع استهداف اى هدف فلماذا لا يضع قائمة بقيادات الارهاب التى تحارب الجيش الوطنى ومحاكمتهم غيابيا ومن يصدر ضده حكم عسكرى بالاعدام يتم ضرب اوكارهم او اى سيارة يركبونها فمثلا تبدأ القائمة بفائز السراج القائد الاعمى للمليشيات ومجرم مذبحة براك الشط ثم باشاغا مجرم مذبحة غريان مع المجرم اسامة جويلى فلو كانت المليشيات الارهابية لديها سيادة جوية تمكنها من للوصول لبنغازى لاستخدمتها وراينا عمليتهم الاجرامية فى مقابر بنغازى لولا عناية الله وحفظه لعباده المخلصين

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