المسماري يعلن عن تدمير شحنة منظومة دفاع جوي للوفاق

ايوان ليبيا – وكالات :

قال المتحدث باسم الجيش ، اللواء أحمد المسماري،أمس الأربعاء، إن أي هدف يشكل تهديدا للشعب الليبي، سيتم تدميره.

وأكد المسماري خلال مؤتمر صحفي ، أن الجيش الليبي يعمل على إنهاء هذه المرحلة “السوداء” من تاريخ ليبيا.

وأضاف المسماري ، أن المعركة وصلت لعقر مراكز الإرهابيين، التي كانوا يظنون أن الجيش لا يستطيع الوصول لها.

وأوضح المسماري، أن الجيش يتابع حركة الطيران في مطار مصراتة والكلية الجوية على مدار الساعة.

وأضاف المسماري، أن الجيش دمر شحنة الأسلحة عبارة عن منظومة دفاع جوي، مؤكدا أن الطائرة الحربية بكلية مصراتة الجوية كانت تحمل شحنة أسلحة ضخمة وباهظة الثمن وقصفها استنفر إخوان العالم.

وأكمل المسماري، أن ” الجيش على علم بتحركات الإخوان ونرصد اتصالاتهم ونحذرهم من تحويل أي مقر مدني إلى ثكنة عسكرية”.

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