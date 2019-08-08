فزان المنكوبة.. بالاظّلام وانعدام الامن … بقلم / محمد الامين

تُتركُ العصابات لتعبث بأمن فزان وحياة أبنائها تارة بتقتيلهم وترويعهم، وتارة أخرى بحرمانهم من مصادر الحياة، وعزلهم عن الحضارة بسلوكيات همجية آخرها قطع الكهرباء والتسبّب بحالة إظلام كاملة تضيف إلى جحيم انعدام الأمن جحيما آخر هو الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، وخروج العديد من الوحدات الحيوية بالمستشفيات عن الخدمة.. في مستشفيات فزان وصيدلياتها وبيوتها أدوية وأمصال وتطعيمات باهضة الثمن، ومسنّون واطفال يحتاجون التيار الكهربائي كي يبقوا على قيد الحياة أو يتحملوا قيظ الصيف الملتهب.

العصابات الإجرامية في مدن فزان تستغل الحرب الدائرة في الشمال وتستفيد من بيئة الفوضى والغياب المطلق وربّما المتعمّد للدولة وللقوى المتصارعة ربّما لكي يوظفوها في مزايداتهم ويحوّلوها إلى ورقة مراهنة يستخدمها كل طرف لإثبات عجز الآخر وقصوره..

لكنني أرى وراء هذا مساعي غير بريئة ولا حميدة لإكراه أهل فزان على حلول لم يعتادوها تعافُها طبيعتهم السمحاء وترفضها.. ان مايحدث يرجح وجود مؤامرة على فزان وعلى ليبيا، وعلى شعبها.. ربما كان الشعب الليبي في وضعه الراهن عاجزا عن الإحاطة بهذه المؤامرة ومواجهتها والتصدي إليها، لكن دور فزان في نظري حاسم ومحدّدٌ، ولا بدّ أن يتعاطى بأقصى مستويات الحذر والتعقّل مع مما يجري.. فزان هي عصب الوحدة الليبية فلا ترغموا أهلها على إدارة ظهورهم لكم..

وللحديث بقية.

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