الجامعة الأمريكية في أفغانستان تطالب طالبان بالإفراج عن اثنين من أساتذتها

طالبت الجامعة الأمريكية في أفغانستان اليوم الخميس بالإفراج الفوري عن اثنين من الاساتذة الذين يعملون لديها، كانت حركة طالبان قد اختطفتهما منذ ثلاثة أعوام.

وأكدت الجامعة في بيان أصدرته بمناسبة الذكرى الثالثة لاختطاف المواطن الأمريكي كيفين كينج والمواطن الاسترالي تيموثي ويكس على أنه ” لا يجب أن يكون التعليم هدفا في أي صراع”.

وأضاف البيان” اختطاف هؤلاء الأساتذة لا يخدم أي غرض”.

ويذكر أنه جرى اختطاف كينج وويكس بالقرب من الحرم الجامعي في غرب العاصمة كابول في السابع من أغسطس 2016.

وقالت حركة طالبان في أكتوبر 2017 إن كينج مريض بصورة خطيرة وفي حاجة لتدخل طبي عاجل، ولكن لم ترد أنباء حول الأستاذين أو حالتهما الصحية منذ ذلك الحين.

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