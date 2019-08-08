ايوان ليبيا – وكالات :

يعد عيد الأضحى من أكثر الأيام اثارة عند المسلمين فهو العيد الأبرز في الاسلام, وفيه يذبح لله تبارك وتعالى. في هذا المقال سأتطرق الى حل مشكلة يعاني منها الكثير في العيد وهي كيفية التعرف على مدى سلامة خروف العيد لاقتنائه وبعد ذبحه.

1. كيف تختار خروف العيد

عند ذهابك لشراء الخروف تأكد من توفره على مواصفات الخروف الجيد والتي تتمثل في النقط التالية ذكرها

_ تاكد من عمر الخروف باعتماد عد الأسنان حيث ان الخروف الجيد يكون بين عمر 12 الى 20 شهرا

_ تأكد من علامات النشاط لأن حيوية الخروف تؤكد سلامته من الأمراض

_ من أن عيون الخروف لامعة

_ صوفه لا يمكن اقتلاعه بسهولة

_ تأكد من عدم وجود افرازات على مستوى الأنف والفم

_ غير مصاب بجروح في الجلد أو وجود بقع خالية من الصوف على جسده.

_ قرب أصبعك من عينيه لترى ردة فعله, في حالة عدم القيام بردة فعل ذلك يدل على أنه أعور

_ احذر من الخروف الذي يدور حول نفسه فتلك علامة الجنون

_ اتركه يتمشى أمامك لتتأكد من أنه ليس أعرج

_ تأكد من أن عينيه ليس بهما احمرار أو اصفرار

بعد عزمك على اقتناء خروف العيد اسأل صاحبه على نوعية الأعلاف التي كان يقدمها له واحرص على الاحتفاظ بنفس الأعلاف لما تبقى من ايام قبل العيد لكي لا تسقط في فخ تبديل النظام الغذائب المفاجئ الذي يؤدي الى موت الخروف فجأة.

2. كيف تتأكد من سلامة أضحية العيد بعد الذبح

عموما هناك ثلاث طرق للتأكد من أن أضحية العيد سليمة من الأمراض بعد ذبحها وهي

_ اللون .. يجب أن يكون لون الأضحية بعد ذبحها وردي مع دهن أبيض ناصع في حالة الضأن وبين الأحمر والأصفر في حالة ذبح البقري

_ الرائحة .. تأكد من عدم وجود روائح غريبة غير مقبولة على اللحم مثل روائح الغازات أو الفن أو رائحة الخمج.

_ المظهر

3. تأكد من خلو بعض أعضاء الأضحية من العيوب

_ القلب, اللسان وعضلات الوجه .. يمكنك احداث ضق وسط الأعضاء للتأكد من خلوها من الحبوب, الأكياس المائية, تلونها بلون غريب أو وجود جلطات دموية وسطها, في حالة اكتشاف أحد الأعراض يرمى العضو كليا اذا كان العيب منتشرا أو يقطع مكان العيب في حالة العكس.

_ الرئتين .. من خلال اللمس قد تلاحظ صلابة بعض المناطق لذلك يجب رمي المناطق الصلبة وتنقيتها من الأكياس المائية في حالة وجودها ورميها اذا كان العيب منتشرا كليا.

_ الكبد .. تتأكد كذلك من خلال اللمس, الملاحظة بالعين واحداث شق بواسطة السكين. العيوب التي يمكن ملاحظتها هي صلابة بعض مناطق الكبد أو تواجد الأكياس المائية فيها أو وجود بقع سوداء. عند استفحال الحالة يجب رمي الكبد كليا.

وجود عيب أو أكثر في عضو واحد لاحرج فيه. لكن عند ملاحظة أن كل الأعضاء السابقة متلفة بوجود عيوب كثيرة يجب عرض اللحم على الطبيب البيطري فذلك قد يفسر وجود مرض ما.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا