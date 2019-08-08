مصرع امرأة في زلزال ضرب تايوان

لقيت امرأة مصرعها في زلزال بلغت شدته 5,9 درجات في تايوان الخميس، وحرم أيضا 10 آلاف منزل من التيار الكهربائي، كما ذكرت السلطات.

وقد وقع الزلزال الساعة 5,28 بالتوقيت المحلي (21,28 ت غ الأربعاء) على عمق 10 كيلومترات في محافظة ييلان بشمال شرق البلاد، وقدر معهد الدراسات الجيولوجية في الولايات المتحدة قوته بـ 5،9 درجات.

وذكرت السلطات، أن كل سكان الجزيرة قد شعروا بالهزة، واهتزت ناطحات السحاب في تايبيه أكبر مدينة بالبلاد، وأيقظت الناس من رقادهم، في وقت علِّق النقل بالسكك الحديد جزئيا في محافظة ييلان.

ولقيت امرأة في الـ60 من عمرها مصرعها في العاصمة بسبب سقوط خزانة، كما ذكر رجال الإطفاء.

وانقطع التيار الكهربائي عن أكثر من 10 آلاف منزل في تايبيه وضواحيها في محافظة ييلان. وكانت الجزيرة في حالة إنذار بسبب الإعصار ليكيما الذي من المتوقع أن يضرب تايوان الجمعة. وقالت الرئيسة التايوانية تساي اينغ-وين للصحفيين “نحن مستمرون في مراقبة الوضع لنرى هل ثمة خطر يمكن أن ينجم عن الآثار المجتمعة بين الزلازل الارتدادية والإعصار الذي يقترب”. وتقع تايوان بالقرب من التقاء صفيحتين تكتونيتين وتشهد زلازل باستمرار. وفي إبريل، وقع زلزال في الجزيرة بلغت قوته 6،1 درجات، وأصاب 17 شخصا بجروح وتسبب في تعطيل حركة السير على المحاور الأساسية. وفي التاريخ الحديث، وقع أسوأ هذه الزلازل في سبتمبر 1999 وبلغت شدته 7,6 درجات وتسبب بمقتل 2400 شخص.

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