كلوب يوضح انطباعاته عن حكم الفيديو قبل التطبيق لأول مرة في الدوري

سيتم تطبيق تقنية حكم الفيديو لجميع المباريات في الدوري خلال الموسم الجديد 2019-2020 الذي ينطلق باستضافة ليفربول لنورويتش سيتي مساء الجمعة.

قال كلوب في تصريحات أبزرها موقع ناديه “كان الأمر جيدًا حقًا عندما شرحوا لنا الأمر كثيرًا. يبدو مثيرة للاهتمام حقًا ويبدو آمنًا، بقدر ما تكون آمنًا بمشاركة العنصر البشري”.

وأضاف “أعتقد أنه مع التسلل لن يكون لدينا الكثير من المشاكل لأن ذلك سيكون واضحًا للغاية وكل الأشياء الأخرى لكن هذا طبيعي”.

وواصل “لقد رأيت أنه يمكن أن يكون سريعًا في اتخاذ القرارات. لقد تابعت تطبيق ذلك الآن لمدة عامين في ألمانيا، لم تكن البداية سهلة ولكن الآن تم تسوية الامور ولديك الآن ناقشات حول أشياء أخرى بعد اللقاء، ولكن لا يزال لديك مناقشات حول القرارات بوضوح. لذلك كرة القدم لن تفوت أي شيء”.

وأتم “في الملعب أعتقد أنه سيكون على ما يرام. نعم هناك لحظات يحتفل فيها فريق ويخبرهم أحدهم أن الوقت كان مبكرًا جدًا، لكن هذه الأشياء جزء من الأمر. بصرف النظر عن ذلك، أنا متفائل للغاية بشأنه”.

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