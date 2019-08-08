بالأرقام – لماذا غاب صلاح عن المشهد النهائي بجوائز أفضل مهاجم في دوري أبطال أوروبا؟

السنغالي ساديو ماني والبرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي تفوقوا على صاحب الهدف الافتتاحي في المباراة النهائية الذي مهّد الطريق لليفربول من أجل الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا السادس في تاريخه. ()

32 مديرا فنيا بالإضافة إلى 55 صحفيا فضلوا الثلاثي السابق على نجمنا المصري الذي حصد 83 نقطة ليحل في المركز الرابع بفارق كبير عن أقرب المنافسين له دوسان تاديتش لاعب أياكس الذي حصد 35 نقطة في المركز الخامس.

إذا ماذا قدم رونالدو وميسي وماني من أجل التفوق على صلاح؟

يعرض لكم بالأرقام ماذا قدم الرباعي في دوري أبطال أوروبا.

يعد السنغالي ساديو ماني الأكثر مشاركة في عدد المباريات وكذلك عدد الدقائق إذ لم يغب عن أي مباراة من الـ13 في مقابل مشاركة محمد صلاح في 12 مباراة وغيابه عن إياب نصف النهائي أمام برشلونة (مباراة الريمونتادا).

رونالدو خاض 9 مباريات بقميص يوفنتوس، بينما ميسي لعب 10 مباريات منها مباراة كبديل في النسخة الماضية.

الأرجنتيني حصد لقب الهداف برصيد 12 هدفا وصنع 3 ليتصدر قائمة المساهمين في تسجيل وصناعة الأهداف مقابل 8 لرونالدو (سجل 6 وصنع 2) و5 لماني (سجل 4 وصنع 1) و7 لصلاح (سجل 5 وصنع 2).

أي أن صلاح يتفوق على ماني في المساهمة بتسجيل وصناعة الأهداف رغم خوض مباراة أقل منه، بينما يتفوق الثنائي الأفضل في العالم على لاعبي الريدز رغم عدم الوصول للمباراة النهائية.

على مستوى تهديد مرمى الخصم يعد ميسي الأكثر تسديدا لكل مباراة بواقع 5.4 لصالحه مقابل 5.3 لرونالدو ثم يأتي صلاح في المركز الثالث بـ 4.3 تسديدة لكل مباراة ومن ثم ماني بـ 1.9 تسديدة.

في حين يحتل صلاح المركز الرابع في نسبة التمريرات الصحيحة بـ 71.2% مقابل 84.6% لرونالدو و84.5% لميسي و75.8% لماني.

فيصل متوسط تمريرات الأرجنتيني إلى 59.3 بفضل مشاركته كصانع ألعاب، لتقل بفارق كبير، إذ تصل تمريرات صلاح في المباراة إلى 27.2، و25.1 لماني و29.6 للبرتغالي.

دفاعيا فأن السنغالي هو الأبرز في القيام بواجباته الدفاعية، بمتوسط 1.9 استخلاص للكرة في المباراة مقابل 1.2 لصلاح و0.6 لرونالدو و1.3 لميسي، إذ يستفيد ثنائي الريدز من الضغط العالي على دفاعات الخصم.

المدربون والصحفيون اختاروا رونالدو وميسي وماني في قائمة الأفضل والتي فشل صلاح في حصدها الموسم الماضي لصالح رونالدو.

هل يحقق لقب النسخة الحالية ميسي هداف النسخة السابقة أما ماني الذي وصل للنهائي بفضل أداءه الدفاعي الجيد، أما رونالدو الذي يتفوق في معدلات التمرير؟

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