أوجلان يقول إنه مستعد للتوصل إلى حل للمسألة الكردية مع الدولة التركية

قال محام يمثل الزعيم الكردي المسجون عبد الله أوجلان، اليوم الخميس، في بيان إن موكله قال إنه مستعد للتوصل إلى حل للمسألة الكردية وإن بإمكانه وقف الصراع بين تركيا والمسلحين الأكراد خلال أسبوع.

وأوجلان هو مؤسس حزب العمال الكردستاني الذي حمل السلاح في تمرد على الدولة التركية منذ عام 1984، وأوجلان مسجون في غرب تركيا منذ عام 1999.

ووفقا للبيان، قال أوجلان أيضا إن الحكومة التركية تحتاج لاتخاذ الخطوات الضرورية لتنفيذ أي حل وإن الأكراد لا يحتاجون إلى دولة منفصلة.

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