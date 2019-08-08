النواب يعلن رفضه الإتفاقية التى وقعتها إيطاليا مع الرئاسي بشأن الهجرة

ايوان ليبيا – وكالات :

قالت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب أمس الأربعاء إن الجانب الايطالي أرسل عن طريق سفارتهم في ليبيا نص مذكرة الاتفاق التي تم توقيعها عام 2017 مع حكومة الوفاق.

لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب أعربت في بياناً لها اعتراضها على هذه المذكرة التي ترى بأنها لا تراعي الجوانب الإنسانية وتهدف فقط إلى خفض عدد المهاجرين الذين يصلون عبر المتوسط إلى الأراضي الايطالية.

وأوضحت اللجنة أن الإتفاق ينص فقط على إنشاء مراكز احتجاز خارج المناطق التابعة للسلطات الشرعية مما يصعب مهمة الإشراف عليها ، محمّلةً مسؤولية الأوضاع السيئة للمهاجرين المحتجزين إلى تلك الاتفاقية.

ومن جانبه، قال يوسف العقوري رئيس لجنة الخارجية :”حملنا السلطات الايطالية في عدة مناسبات مسؤولية التداعيات الإنسانية الخطيرة الناتجة عن هذه المذكرة كما طالبنا بالإغلاق الفوري لمراكز الاحتجاز وذلك لان هذه المراكز لا تشرف عليها السلطات الشرعية وهذه القضية هي من أهم الملفات التي نعمل عليها مع الجانب الايطالي، ولازلنا ننتظر توضيحاتهم حول جوانب أخرى متعلقة بالاتفاقية وبالإضافة إلى ضمان مصالح ليبيا في هذا الملف نضع في الاعتبار أوضاع المهاجرين الغير شرعيين وضمان عدم استغلالهم”.

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