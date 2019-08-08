أين هبطت طائرة سلامة بعد حظر مطار زوارة على تنقلاته

ايوان ليبيا – وكالات :

حطت طائرة المبعوث الأممي غسان سلامة أمس الأربعاء في مطار زوارة المدني قادمة من تونس وعلى متنها عدد من أعضاء البعثة الأممية وذلك عقب أيام من فرض حكومة الوفاق حظر هبوط عليها .

وتبين بيانات رحلة الطائرة بأنها حطت في مطار زوارة على تمام الساعة 9:44 من صباح أمس الأربعاء وغادرته نحو تونس مجدداً على تمام 10:43 أي بعد ساعة واحدة من هبوطها .

وبثت قناة ليبية لقطات لهبوط الطائرة ونزول الموظفين الاممين منها في مطار زوارة مع لقطات لسيارات تابعة للبعثة كانت في إنتظارهم لنقلهم إلى طرابلس .

ومن جهته قال مدير مطار زوارة فتحي الهاميسي أن هذه الطائرة حطت بعد حصولها على إذن هبوط من هيئة الطيران المدني في طرابلس بعد قرار وكيل وزارة المواصلات في الوفاق هشام بوشكيوات حظر إستخدام سلامة لهذا المطار لكن الهاميسي لم يوضح موقف الوزارة من هذا الأمر وعن ما إذا كانت قد تراجعت عن قرارها .

وكان بوشكيوات قد أعلن حظر إستخدام البعثة ورئيسها غسان سلامة لمطار زوارة على أن تقتصر حركة سفرهم وتنقلهم عبر مطار معيتيقة أسوة ببقية المواطنين في ظل تعرض المطار لموجات قصف عشوائي شبه يومي .

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