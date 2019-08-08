لن يدرّب الزمالك.. رسميا – أبويل القبرصي يتعاقد مع الألماني دول

ليخلف دول نظيره الإيطالي المقال باولو تراميتزاني الذي رحل عقب الهزيمة مساء الثلاثاء على ملعبه أمام كاراباج في تصفيات دوري أبطال أوروبا بنتيجة 1-2.

ليبتعد دول عن تدريب الزمالك، بعد أن كشف FilGoal.com في وقتٍ سابق أن اسمه معروض على القلعة البيضاء عبر أحد الوكلاء لقيادة الفريق خلفا لـ خالد جلال.

ليكشف دول لاحقا في حديثه إلى عن تلقيه اتصال من محمد زيدان استفهم منه خلاله عن إمكانية توليه تدريب الزمالك.

دول صرّح لـ يوم 5 أغسطس الماضي: “لم أتحدث مع أي مسؤول من الزمالك حتى الآن”.

وأوضح “ما حدث هو أنني تلقيت اتصالات الأسبوع الماضي من محمد زيدان وبعض الأصدقاء لسؤالي عن إمكانية تدريب الزمالك”.

ثم أضاف “لم يتم إتخاذ أي قرار بشأن هذا الأمر حتى الآن، وأنا في طريقي الآن للمجر حيث أعيش”.

وسبق لـ دول قيادة هامبورج وبروسيا دورتموند اللذين لعب لهما زيدان خلال مسيرته الاحترافية في ألمانيا، ولكنه لم يدرب النجم المصري.

وانتقل FilGoal.com لسؤال محامي ووكيل أعمال المدرب الألماني حول تلقيه أي اتصالات من الزمالك بشأن قيادة الفريق.

وصرح لـFilGoal.com “لم أتحدث مع أي مسؤول من الزمالك حتى الآن”.

وواصل “لم يحدث أي تواصل بيننا حتى الآن بشأن تدريب الفريق”.

وسأل FilGoal.com وكيل دول عن إمكانية قبوله العمل مع الزمالك في حال عُرض عليه الأمر.

وأجاب “لا يمكن أن أقول رأيي بخصوص هذا الأمر حاليا طالما الزمالك لم يتحدث معي، ولكن لم لا؟”.

لينهي أبويل أي تكهنات بشأن احتمالية قدوم دول إلى الدوري المصري، ويتعاقد معه اليوم الخميس بغية تحقيق المهمة الصعبة والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

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