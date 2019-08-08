عاد للعمل مع إيمري مجددا.. رسميا – أرسنال يضم لويز

وسيرتدي صاحب الـ32 عاما القميص رقم 23 في صفقة قدرت بثمانية ملايين إسترليني.

لويز سيعود للعمل مع المدرب أوناي إيمري إذ اجتمعا من قبل في صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال المدرب الإسباني عن الصفقة: “ديفيد يمتلك خبرة كبيرة واتطلع للعمل معه مجددا. إنه لاعب معروف وسيضيف إلى دفاعنا القوة”.

لويز بدأ مسيرته رفقة فيتوريا البرازيلي قبل أن ينتقل إلى بنفيكا البرتغالي ومنه إلى تشيلسي في فترتين تخللهما ارتداء قميص الفريق الباريسي.

وارتدى لويز قميص منتخب بلاده في 56 مباراة.

ويأتي لويز -32 عاما- بديلا للوران كوسيلني مدافع أرسنال الذي رحل إلى بوردو الفرنسي مقابل 4.6 مليون جنيه استرليني.

وشارك البلوز السابق في 50 مباراة مع الفريق اللندني الموسم الماضي سجل خلالها 3 أهداف وصنع اثنين.

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