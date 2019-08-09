لويز: اللعب لـ أرسنال؟ الأمر أسهل بعدما بات أوباميانج ولاكازيت في فريقي

المدافع البرازيلي انضم إلى النادي اللندني لمدة موسمين مقابل 8 ملايين إسترليني.

وقال لويز لموقع ناديه: “إنها دائرة جديدة في حياتي وفي مسيرتي. متحمس للعب لهذا النادي الكبير، كبرت وأنا أشاهد العديد من المباريات لأرسنال لذا سعيد بمحاولة مساعدة النادي الآن”.

وعن الانتقال من تشيلسي إلى نادي لندني آخر “أحب التحديات دائما، لا أخاف تجربة الأشياء، وأظن أنه لا يوجد عدد كبير من اللاعبين بإمكانهم أخذ تلك الخطوة. فقط أحاول القيام بأشياء كبيرة في حياتي. فترتي في تشيلسي انتهت والآن فصل جديد”.

وبشأن اللعب تحت قيادة المدرب أوناي إيمري من جديد بعد فترة في باريس سان جيرمان “كان لذلك جزءا كبيرا في قراري، أعرف بعض الناس في النادي أيضا مثل إدو -المدير الرياضي- وراؤول سانهيلي -المدير الرياضي- وأعرف جودة الفريق كذلك”.

وأشار “أعتقد أن لدينا تشكيل جيد مليء بالجودة، وداني سيبايوس ونيكولاس بيبي سوف يضيفان الكثير ويساعدان النادي على التطور”.

وأتم “سعيد لأن الآن أصبح لاكازيت وأوباميانج في فريقي ولن اضطر للعب ضدهم. أصبح الأمر أسهل الآن”.

وسيرتدي صاحب الـ32 عاما القميص رقم 23 في صفقة قدرت بثمانية ملايين إسترليني.

لويز بدأ مسيرته رفقة فيتوريا البرازيلي قبل أن ينتقل إلى بنفيكا البرتغالي ومنه إلى تشيلسي في فترتين تخللهما ارتداء قميص الفريق الباريسي.

وارتدى لويز قميص منتخب بلاده في 56 مباراة.

ويأتي لويز -32 عاما- بديلا للوران كوسيلني مدافع أرسنال الذي رحل إلى بوردو الفرنسي مقابل 4.6 مليون جنيه استرليني.

وشارك البلوز السابق في 50 مباراة مع الفريق اللندني الموسم الماضي سجل خلالها 3 أهداف وصنع اثنين.

اقرأ أيضا:

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا