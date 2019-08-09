أصدقاء مرضى السرطان بالامارات ترفع عدد المستفدين إلى 5 آلاف مريض

أعلنت جمعية أصدقاء مرضى السرطان، في تقرير أدائها النصف سنوي لعام 2019، أنها قدمت الدعم المادي والمعنوي لـ 215 مريض وعائلاتهم حتى الآن، مما يرفع عدد المستفيدين من مبادراتها منذ تأسيس الجمعية إلى أكثر من 5000 مريضاً، ويعكس الجهود المتواصلة التي تبذلها الجمعية للتوعية بمرض السرطان، وتخفيف معاناة المرضى طيلة رحلة علاجهم وحتى الشفاء الكامل.

وقالت الدكتورة سوسن الماضي، مدير عام جمعية أصدقاء مرضى السرطان والتي تتخذ من الإمارات مقراً لها وذات نفع عام: “تتمثل رسالة الجمعية في أن تكون شعلة أمل في حياة مرضى السرطان، ويداّ داعمةً لعائلاتهم، من خلال إطلاق البرامج والمبادرات التي تهدف إلى التوعية بأسباب السرطان وطرق الوقاية منه والكشف المبكر عنه، وأنواع العلاجات وخدمات الدعم المتاحة لهم في دولة الإمارات العربية المتحدة. يسعدنا أن ننجح هذا العام بتغيير حياة 215 مريضاً نحو الأفضل، وتقديم العون والمساندة لهم، ونحن نتطلع إلى مواصلة هذه المسيرة الإنسانية بزخم أكبر في النصف الثاني من هذا العام”.

وأضافت: “يتمثل هدفنا المستدام في تقليل الآثار السلبية والأعباء المادية التي يفرضها مرض السرطان من خلال توفير أنواع مختلفة من المساعدة للمرضى وعائلاتهم في جميع أنحاء الدولة، وحتى نتمكن من تحقيق هذه الغاية السامية، نحتاج إلى الدعم المستمر من جميع الأطراف المعنية من رعاة وجهات مانحة وغيرها، كما نحثّ أفراد المجتمع الإماراتي على مشاركتنا ودعمنا لنعمل معاً على تخفيف معاناة هؤلاء المرضى، ومكافحة السرطان بشتى السبل الممكنة”.

17 فعالية للدعم المعنوي

أطلقت الجمعية خلال الأشهر الستة الأولى من العام 17 فعالية مختلفة، ومن أبرزها مبادرة “العمرة” التي تهدف إلى رفع الروح المعنوية للمرضى من خلال تسهيل أدائهم لمناسك العمرة، إلى جانب مواصلة تنظيم مآدب الإفطار الرمضانية للسنة الحادية عشرة على التوالي، في خطوة تقدم للمرضى وعائلاتهم فرصة مشاركة تجاربهم مع مرضى آخرين، والتواصل معهم وتعزيز الأواصر الاجتماعية فيما بينهم. وطافت مبــادرة “عربــة الفرح” ضمن ثماني زيارات على عنابر الأطفال واليافعين المصابين بالسرطان في العديد من المستشفيات في الدولة، لترســم البســمة علـى وجــوههم وتحيي في قلوبهم الشعور بالتفاؤل والسعادة من خلال سلسلة من الفعاليات الترفيهية الممتعة، وأبرزها فعالية “لوّن عالمي” التي تنظمها الجمعية هذا العام للمرة السابعة على التوالي، وهي عبارة عن برنامج متكامل يحفل بالعديد من الأنشطة الرياضية وورش تنمية المهارات والرحلات الترفيهية التي تسهم في الحد من التأثيرات السلبية للمرض. دعم متواصل تتضمن محفظة الجمعية من الفعاليات التي نظمتها خلال النصف الأول من هذا العام، سته من المنتديات المتخصصة بمرض السرطان، منها “منتدى مكافحة فيروس الورم الحليمي البشري وسرطان عنق الرحم” الذي يهدف إلى التوعية بضرورة حشد جهود جميع الأطراف المعنية في المنطقة لإدراج اللقاح ضد فيروس الورم الحليمي البشري في برامج التطعيم الإلزامي، وتشجيع النساء على إجراء الفحوصات الدوريّة للكشف عن سرطان عنق الرحم، في خطوة تسهم في وقاية آلاف السيدات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من الإصابة به مستقبلاً، والحدّ من الوفيات الناتجة عنه. وكانت جمعية أصدقاء مرضى السرطان قد وقعت في شهر مارس اتفاقية شراكة مع الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان، لتعزيز الجهود المشتركة وتفعيل البرامج الرامية إلى مكافحة مرض السرطان خلال العام 2019-2020.

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