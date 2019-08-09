دعوة للتظاهر ضد سلامة اليوم الجمعة في طرابلس

ايوان ليبيا – وكالات :

نشرت ” قناة فبراير ” الفضائية المملوكة لأمير الجماعة الليبية السابق عبدالحكيم بلحاج المكنى ” أبوعبدالرحمن الصادق ” دعوة مساء الأربعاء للتظاهر ضد المبعوث الأممي غسان سلامة .

ونقلت القناة عن عدد ممن وصفتهم ” نشطاء المجتمع المدني والأفراد ” دون تسميتهم دعوة عنهم إلى الخروج في مظاهرة للمطالبة برحيل المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة عصر الجمعة الموافق 9 أغسطس في ” ميدان الشهداء ” بالعاصمة طرابلس.

وجاءت هذه الدعوات على خلفية ماوصفته قناة بلحاج بـ ” موقف البعثة من العدوان على طرابلس ” الذي اعتبرته كثير من الجهات المحلية متحيزا لصالح حفتر ومليشياته خلال كلمته في جلسة الاستماع بمجلس الأمن الدولي ” وفقاً لذات القناة التي نشرت صورة حمراء تتوسطها صورة سلامة وكلمة إرحل.

وأشارت القناة إلى أن ” متظاهرون ” كانوا قد رفعوا ذات الشعارات يوم الأربعاء، في وقفتهم أمام مقر البعثة الأممية في منطقة جنزور غربي العاصمة طرابلس .

وحظيت هذه الوقفة بتغطية إعلامية من قناة التناصح التي يديرها نجل المفتي المعزول من مجلس النواب سهيل الصادق الغرياني ومن قناة بانوراما الذراع الإعلامي لحزب العدالة والبناء إضافة لقناة فبراير نفسها .

وفي ذات السياق نشرت صفحة ( قناة الجزيرة – ليبيا ) وهي صفحة رسمية موثقة بالعلامة الزرقاء ضمن صفحات شبكة الجزيرة القطرية ذات الدعوة للتظاهر الجمعة في طرابلس .

يشار إلى أن المفتي المعزول من مجلس النواب الصادق الغرياني الموالي لحكومة الوفاق كان قد دعا الأربعاء أيضاً إلى الخروج يوم الجمعة في مظاهرة ضد سلامة والمطالبة بطرده من البلاد معتبراً هذا الخروج واجباً ونوعاً من أنواع الدفاع وذلك على حد قوله .

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