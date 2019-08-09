السراج يلتقي وفدا من مرزق

ايوان ليبيا – وكالات :

استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج ،الخميس بمقر المجلس بمدينة طرابلس، وفداً من مدينة مرزق يضم ممثلين عن الحكماء والأعيان والمجلس البلدي بالمدينة.

وتناول الاجتماع الأوضاع في مرزق اثر القصف الجوي الذي تعرض له احد أحياءها السكنية ، حيث قدم السراج تعازيه للوفد في ضحايا الاعتداء واطلعهم على الجهود المبذولة لإجراء تحقيق دولي لمحاسبة مرتكبي هذه الجريمة. واستعرض الاجتماع الاحتياجات الخدمية لسكان مرزق، والمتطلبات العسكرية والأمنية للمدينة، وجدد السراج دعوته للوفد وكافة حكماء وشيوخ مرزق إلى الحذر من دعاة الفتنة، وأن يكونوا في مستوى المسؤولية الوطنية حفاظا على وحدة الصف والسلم الأهلي.

من جانبهم أكد أعضاء الوفد حرصهم على وحدة الصف والسلم الأهلي، وأنهم يحملون مسؤولية القصف الذي استهدف حي القلعة السكني وما سببه من خسائر بشرية ومادية، للقوة الانقلابية المعتدية وليس لأي احد سواها، معبرين عن رفضهم القاطع لتواجد دخلاء عن الوطن من أي بلد كان.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا