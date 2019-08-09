طرابلس : 40% من محطات الوقود خارج الخدمة

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلنت لجنة الطوارئ بطرابلس أن «حوالي 40% من محطات الوقود بالمدينة خرجت عن الخدمة»، مشيرة إلى أنها منذ تشكيلها منتصف أبريل الماضي، استطاعت «حلحلة عديد المختنقات في مختلف المجالات».

وقال عضو اللجنة عبدالباري شنبارو في مؤتمر صحفي بطرابلس إن «اللجنة تعمل على احتواء أزمة نقص الوقود خلال الشهر الماضي التي تفاقمت بسبب انقطاع الكهرباء، معلنا أنه سيجري احتواؤها خلال الأيام القادمة بتوفير الوقود في جميع المحطات».

وأضاف: «سنلزم المحطات بالعمل على مدار الساعة، وتزويدها بمولدات كهربائية، وتوفير الحماية اللازمة لها، وبضرورة الإسراع في صيانة المحطات التي خرجت عن الخدمة على وجه السرعة، وتكليف المناطق العسكرية بحماية المحطات، ومنع التعديات عليها».

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