موسكو تستدعي دبلوماسيا أمريكيا متهما بـالتدخل لمصلحة المعارضة

استدعت روسيا الجمعة دبلوماسيًا في سفارة الولايات المتحدة في موسكو للاحتجاج على ما تعتبره “تدخلاً” قام به لمصلحة المعارضة عبر رسائل حول تظاهر السبت الماضي التي قمعتها الشرطة.

وتأخذ موسكو على السفارة الأمريكية أنها نشرت على موقعها في شبكة الإنترنت وحسابها في تويتر، معلومات تتعلق بهذا التظاهر الذى يطالب بانتخابات حرة، ولم تسمح بها السلطات الروسية، ودعت هذه الرسائل المواطنين الأمريكيين في روسيا إلى تجنب المنطقة وحمل خريطة عن الطرق التي سيسلكها التظاهر.

واتهمت وزارة الخارجية الروسية السفارة الأمريكية بالقيام بـ “دعاية تدعو الى المشاركة” في التظاهر و بـ “محاولة التدخل في الشئون الداخلية” للبلاد.

وكانت روسيا قد استدعت بالفعل دبلوماسيا ألمانيا الخميس للتنديد بما تعتبره “دعوات مباشرة للتظاهر” وجهتها قناة دويتشه فيله الألمانية على شبكات التواصل الاجتماعي. وانتقدت الدبلوماسية الروسية في هذا المجال أيضًا “تدخلاً” و “انتهاكًا للمعايير والأخلاقيات الصحفية”.

وتواجه السلطات الروسية منذ أسابيع، واحدة من أهم حركات الاحتجاج منذ عودة فلاديمير بوتين إلى الكرملين في 2012. وتطالب المعارضة بالسماح لمرشحيها بالمشاركة في الانتخابات المحلية التي ستجرى في الثامن من سبتمبر. ونُظم عدد كبير من التظاهرات في موسكو وقمعتها السلطات بشدة: وأسفرت التظاهر الأخير عن اعتقال أكثر من 1000 شخص، فيما حُكم على جميع شخصيات المعارضة تقريبًا بالسجن لفترات قصيرة. وبعد قمع التظاهر الأخير السبت، نددت المتحدثة باسم السفارة الأمريكية في موسكو على تويتر بـ “تقييد حقوق المواطنين الروس في التعبير عن أنفسهم”. ومن المقرر تنظيم تظاهر احتجاج جديدة، سمحت بها السلطات هذه المرة، السبت في موسكو.

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