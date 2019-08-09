مؤتمر لامبارد: ديفيد لم يُضرب من أجل الانتقال لأرسنال.. ولدي هدف وحيد في الموسم

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الجمعة للحديث عن لقاء مانشستر يونايتد في ملعب أولد ترافورد يوم الأحد المقبل في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

وتحدث لامبارد قائلا: “كانت هناك محادثات صادقة وأمينة بيننا ولويز لم يضرب أو يتمرد”.

وواصل “لا يمكن لنا أن نتحكم إلى أين يذهب اللاعب، هو لاعب جيد وذهب إلى منافس ولكن هذا هو الموقف كما حدث”.

وعن مهمته في تدريب تشيلسي قال: “أنا أشعر بالإثارة ومتشوق لبدء ذلك التحدي خاصة في مباراة تنافسية أمام مانشستر يونايتد”.

وأكمل “نحن نتحدث هنا عن ناديين كان لهما تاريخا عظيما خلال السنوات العشرين الأخيرة، نريد النجاح والمباراة لها أهمية ضخمة لكلا الفريقين”.

وعن هدفه في الموسم قال: “تقليل الفجوة بيننا وبين مانشستر سيتي وليفربول، نعم أريد إنهاء الموسم في أحد المراكز الأربعة المؤهلة لدوري ابطال أوروبا ولكن هدفي أعلى من ذلك أيضا”.

وبسؤاله عن موقف نجولو كانتي وويليان وأنطونيو روديجير قال لامبارد: “كانتي معافى ويليان من الصعب أعتقد اللحاق بالمباراة ورديجير يتدرب معنا بشكل جيد”.

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