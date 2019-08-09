مؤتمر جوارديولا: محرز يستطيع اللعب ضد ست هام.. وأتمنى عودة ساني في فبراير

وكان محرز غاب عن المشاركة في لقاء الدرع الخيرية بعدما تناول دواء لم يعلم الأطباء إن كان يحمل في مكوناته مادة منشطة من عدمه وشعر جوارديولا بالخوف من إِشراكه كي يتجنب فحص المنشطات لذا تم استبعاده.

وعن من يكون قائد الفريق خلفا لفينسنت كومباني الذي رحل عن الفريق بنهاية تعاقده قال: “ديفيد سيلفا ويليه في الترتيب كيفن دي بروين وفيرناندينيو”.

وأشار جوارديولا في الوقت ذاته إلى أن جواو كانسيلو الوافد الجديد على الفريق من يوفنتوس لن يستطيع المشاركة في المباراة.

وأوضح “لقد انضم لنا قبل يومين فقط نحن نعده للمباريات التالية”.

وبسؤاله عن رودري القادم من أتليتكو مدريد قال المدرب الإسباني: “الكل مقتنع إنه سيكون واحد من أفضل الصفقات في هذا النادي هو لاعب خط وسط مذهل”.

وأخيرا عن ليروي ساني الذي أصيب بقطع في الرباط الصليبي قال جوارديولا: “لا أعلم متى سيعود ربما بعد ستة أو سبعة أشهر أتمنى أن يلحق بنا في شهر فبراير أو مارس”.

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