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تقرير: يونايتد عرض سانشيز على روما.. سيتحملون جزءا من راتبه

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ووفقا لتقرير نشره موقع “روما بريس” الإيطالي فإن مصدر من نادي العاصمة قال إن يونايتد تحدث معهم لانتقال أليكسيس سانشيز إلى صفوف الفريق.

وأشار إلى أن راتب سانشيز هو ما يعوق الصفقة إذ أن اللاعب التشيلي يحصل على 20 مليون يورو سنويا أما أكثر ما يدفعهم روما هو 4 مليون و500 ألف يورو.

وأوضح بأن يونايتد مستعد لتحمل جزءا من راتب سانشيز ورغم ذلك فإن روما كان يدرس الأمر وهل يستطيع تمويل الصفقة أم لا.

جاء ذلك بعد ساعات قليلة من تأكيد أولي جونار سولشاير بأنه ينوي الاعتماد على سانشيز فور شفائه من الإصابة التي يعاني منها.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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