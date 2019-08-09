حجم تراجع إيرادات النفط الليبي

ايوان ليبيا – وكالات :

قال محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير إن إيرادات النفط هذا العام ستأتي بتراجع ملحوظ قدره 17% بالمقارنة مع العام الماضي بحسب تصريحات له خلال مقابلة حديثة مع وكالة بلومبيرغ نشرتها يوم الخميس موضحا أن التراجعات المتوقعة ستكون نتيجة للإيقافات المتكررة لحقل الشرارة من قبل مسلحين يغلقون بين حين وآخر صمامات ضخ النفط لميناء التصدير في الزاوية.

الكبير تطرق خلال حديثه لملفات عديدة بينها الانقسام الحاصل على مستوى مجلس الإدارة الذي أرجعه للانقسام السياسي كما تطرق إلى إنفاق مركزي البيضاء خلال السنوات الماضية مبينا أنه بلغ نحو 43 مليار دينار معلقا أن المصروفات أضرت الاقتصاد الليبي وأن تبعاتها ستكون قاسية مشيرا إلى مبادرة قدمها النائب المستقيل من المجلس الرئاسي فتحي المجبري بتضمين مرتبات العاملين في القطاع العام بالحكومة المؤقتة بقيمة 4 مليارات و500 مليون دينار عن العام 2018.

وفي أثناء حديث الكبير لبلومبيرغ شدد مُحافظ مصرف ليبيا المركزي على أن المركزي يتصرف حسب الترتيبات المالية للمجلس الرئاسي مستبعدا في الوقت ذاته أن يكون المصرف يتعرض لضغوط من المجموعات المسلحة في طرابلس وأن المركزي ليس هدفا لأحد حسب قوله.

وفي إجابة عن سؤال الوكالة الأمريكية قال الكبير إن المصرف على تواصل مع وزارة الخزانة الأميركية وعلى تواصل دائم مع المؤسسات الدولية.

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