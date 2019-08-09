عمران: الشعب الليبي يسعى لفيدرالية الخدمات

ايوان ليبيا – وكالات :

قالت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نادية عمران إن ما يسعى إليه الشعب الليبي هو فيدرالية الخدمات أي ما يعني عدم تمركز الخدمات جميعها في إقليم واحد أو مدينة واحدة كما هو الحال في طرابلس.

عمران أوضحت في تصريحات إلى وكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الخميس أن مشروع الدستور المعد يتضمن كل ما يتعلق بعدم مركزية الخدمات وأنه يحقق كل المطالب التي ينادي بها البعض الآن خاصة منح البلديات سلطات أكبر وكذلك إدارة الموارد وغيرها من الأمور إلا أن الصراعات الدائرة حالت دون التفعيل.

وبشأن دستورية تطبيق الحكم الفيدرالي ، بيّنت أن الأمر يتطلب الاستفتاء حال إن كانت الفيدرالية تتعلق بالحكم الذاتي وإقرار الأمر دستوريا ضمن النظام السياسي الواحد خاصة أنه لا يمكن التنازل عن وحدة ليبيا.

عضو الهيئة التأسيسية رأت أن البعض يريد العودة إلى النظام الفيدرالي في عام1951 حين كانت ليبيا ثلاثة أقاليم إلا أنه كان هناك الحكم المركزي أيضا.

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