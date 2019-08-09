افتتاح مقر فرع إدارة مصلحة الأحوال المدنية بنغازي

ايوان ليبيا – وكالات :

إفتتح رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني أمس الخميس مقر فرع إدارة مصلحة الأحول المدنية بنغازي بعد إتمام إنشائه.

الثني أكد بحسب المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة على أهمية المصلحة لما تمثله من حصن منيع للحفاظ على الهوية الوطنية و الأمن القومي الليبي.

هذا وحضر الافتتاح كل من عضوي مجلس النواب بدر العقيبي وابراهيم الدرسي ووزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف واللواء احمد العريبي ورئيس هيئة الشباب و الرياضية سالم بوزريدة بحضور مدير فرع مصلحة الاحوال المدنية بنغازي اسامة الدرسي.

يُشار إلى أن افتتاح مقر إدارة هذه المصلحة الحيوية التابعة لوزارة الداخلية يأتي ضمن مشاريع الحكومة المؤقتة في مدينة بنغازي من خلال إنشاء المقر وفقا لأعلى المواصفات حيث جهزت الحكومة المؤقتة المقر بأحدث المواصفات والتجهيزات خدمة للمواطنين من خلال هذه المصلحة التي تحوي سجلاتهم المدنية وأرقامهم الوطنية وجنسياتهم الليبية.

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