الجيش يتقدم في هذه المحاور بطرابلس

ايوان ليبيا – وكالات :

قال عضو شعبة الإعلام الحربي بالجيش الوطني محمد الترهوني إن قوات الجيش نفذت عملية نوعية بمحور خلة الفرجان أسفرت عن القبض على ستة من عناصر المجموعات المسلحة، مشيرا إلى تقدمات كبيرة للوحدات العسكرية في محاور القتال بطرابلس.

وأضاف الترهوني أن الكتيبة 128 تقدمت إلى نقاط جديدة بمحور وادي الربيع دون أدنى مقاومة بعد أن قامت سرية الاستطلاع والمتابعة بتأمين المنطقة التي تمركزت فيها الكتيبتان 128 و155.

وكشف الترهوني عن تقدم الجيش المستمر بمحوري الأصفاح والأحياء البرية باتجاه خزانات النفط، فيما أحرزت غرفة عمليات إجدابيا تقدما في محور صلاح الدين وكسبت مواقع جديدة، كما ولفت الترهوني إلى أن بعض المجموعات المسلحة انسحبت من مواقعها لتعود إلى منطقة بوسليم داخل العاصمة، وهو ما دفع بعض عناصرها للتفاوض وتسليم أنفسهم.

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