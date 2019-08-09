ترامب: تلقيت رسالة شخصية من زعيم كوريا الشمالية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين، اليوم الجمعة، إنه تلقى رسالة شخصية للغاية من زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، جاء فيها أنه “غير سعيد” بالمناورات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

وأوضح ترامب في تصريحات نقلتها اليوم وكالة أنباء بلومبرج، أنه تلقى الرسالة أمس الخميس وأن كوريا الشمالية سلمتها للبيت الأبيض.

كان كيم جونج أون قد صرح في وقت سابق أن التجارب الصاروخية التي أجرتها بيونج يانج مؤخرا تبعث برسالة تحذيرية إلى واشنطن وسول بسبب مناوراتهما العسكري.

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