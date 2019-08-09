دراسة: انخفاض حاد في أعداد حيوانات المياه العذبة الضخمة بأنحاء العالم

كشفت دراسة حديثة أجراها معهد في برلين، ونشرته مجلة “جلوبال تشينج بيولوجي” اليوم الجمعة أن أعداد الحيوانات الضخمة في لمياه العذبة تشهد انخفاضًا حادًا في جميع أنحاء العالم.

ووجدت الدراسة التي أجراها علماء بمعهد “لايبنيتس” لعلوم بيئة المياه العذبة ومصايد الأسماك الداخلية أن أعداد الأنواع التي يبلغ وزنها أكثر من 30 كيلو جرام شهدت انخفاضًا بنسبة 88 بالمئة خلال الفترة من عام 1970 وحتى عام 2012.

وتعتبر هذه الخسارة مثلي الخسارة في أعداد الفقاريات، على الأرض أو في البحار.

وقال المعهد:”أنواع الأسماك الكبيرة مثل الأسماك الحفشية والسلمونيات وأسماك السلوريات العملاقة /القراميط/ تحديدا معرضة لخطر كبير: حيث انخفضت بنسبة 94 بالمئة، تليها الزواحف بنسبة 72 بالمئة”.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الانخفاض في أعداد أنواع الأسماك الضخمة يرجع إلى فقدان الأنهار حرة التدفق كممرات لوضع البيض وتغذية الأراضي والتي غالبا من تتوقف بسبب السدود.

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