بدء السباق على الرئاسة التونسية بين 98 مرشحاً

العنوان_تونس قدم 98 مرشحا ملفاتهم للانتخابات الرئاسية التونسية المبكرة المقررة في أيلول/سبتمبر، وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات غلق باب الترشحات الجمعة. وتقدم 42 مرشحا الجمعة وأودعوا ملفاتهم في آخر أيام الآجال المحددة وتم غلق باب قبول الترشحات الساعة الخامسة بتوقيت غرينتش، بحسب ما أفاد المكتب الاعلامي للهيئة وكالة فرانس برس. وتعلن الهيئة في 31 أغسطس/آب …
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صحيفة العنوان الليبية
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