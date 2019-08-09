بالفيديو – ضحية جديدة وبالتخصص في الافتتاح.. صلاح يسجل ويصنع في 10 دقائق

الفرعون المصري ضاعف تقدم فريقه ليفربول إلى 2-0 في مواجهة نورويتش سيتي على ملعب أنفيلد، بأولى مباريات الموسم الجديد.

صلاح تلقى تمريرة من زميله روبيرتو فيرمينو داخل منطقة الجزاء، ولم يتوان في إيداع الكرة الشباك مسجلا أول أهدافه هذا الموسم، بعد أن أنهى الموسمين الماضيين كهداف للمسابقة.

ليسجل صلاح في افتتاح الدوري الإنجليزي للموسم الثالث على التوالي، هي كل مواسمه بقميص ليفربول منذ انتقاله إليه قادما من روما عام 2017.

صلاح سجل أيضا في مواجهة 21 فريقا من 23 واجهها بمنافسات الدوري الإنجليزي، إذ لم يفشل في الوصول للشباك سوى أمام مانشستر يونايتد وسوانزي سيتي.

النجم المصري انتظر 10 دقائق حتى يترك بصمته مجددا، عندما صنع هدف ليفربول الثالث في الدقيقة 29 من خلال ركلة ركنية نفذها، وتابعها المدافع العملاق فيرجيل فان دايك بضربة رأسية في شباك نورويتش سيتي.

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