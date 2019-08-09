مقتل 10 على الأقل وفقد العشرات في انهيار أرضي بجنوب ميانمار

قال مسئولون وعمال إنقاذ، اليوم الجمعة، إن عشرة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وفُقد العشرات بعد أن تسبب انهيار أرضي ناتج عن أمطار غزيرة في دفن منازل ومبان في جنوب ميانمار.

وقالت الأمم المتحدة، إن الأمطار الغزيرة التي تسقط في جنوب ميانمار منذ أيام تسببت في فيضانات شردت 12 ألف شخص على الأقل.

وقال ثين لاي وار أونج وهو مسئول في بلدة بونج في ولاية مون لرويترز، تأكدت وفاة خمسة رجال وخمس نساء بعد الانهيار الأرضي في قرية مودون.

وأكد ميو مينت شين رئيس رابطة الإنقاذ في مودون، إن عدد القتلى 17 ومن المتوقع زيادة العدد.

وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية في بيان، إن المياه جرفت منازل ومدرسة في بلدات أخرى.

ومن المتوقع سقوط مزيد من الأمطار الغزيرة خلال الأيام المقبلة.

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