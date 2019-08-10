شيركو حبيب: الكرد شركاء للمصريين فى مكافحة الإرهاب

قال مسئول مكتب الحزب الديمقراطى الكردستانى بالقاهرة شيركو حبيب؛ إن حكومة الإقليم لديها تعاون وتفاهم وتنسيق كبير مع الحكومة الاتحادية ببغداد لمكافحة الإرهاب، واصفا الكرد بأنهم شركاء للمصريين فى مكافحة الإرهاب بالمنطقة أيضا.

وأضاف حبيب؛ فى تصريحات صحفية مساء الجمعة؛ أن إعلان السلطات المصرية عن تصفية خلية إخوانية متورطة في تفجير إرهابي أمام معهد الأورام بالقاهرة، يؤكد قدرة وعزيمة القيادة السياسية وأجهزة الأمن فى مصر على محاربة الإرهاب ودحض جماعاته، واصفا الثأر للأبرياء بأنه انتقام قوى لدماء شهداء الجرائم الإرهابية بالمنطقة والعالم كله.

وأشار حبيب؛ إلى أن إقليم كردستان استقبل أكثر من مليوني نازح ولاجئ رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي مر بها، وهناك أكثر من نصف مليون نازح ولاجئ في مدن الإقليم حتى الآن، مشيدا بالتعاون الأمني الجيد مع بغداد ودول المنطقة.

وأكد ممثل الديمقراطى الكردستانى بالقاهرة؛ أن الشعب الكردي له علاقات تاريخية ووطيدة مع الشعب المصري وقيادته.

ولفت حبيب؛ إلى حادث اغتيال الدبلوماسي التركي فى أربيل، موجها الشكر لأجهزة الأمن بالإقليم على ضبط الجناة، مؤكدا أنهم “ستتم محاكمتهم حسب القوانين”؛ مردفا؛ “لكننا نحتفظ بعلاقات مع جميع جيراننا على أساس الاحترام المتبادل دون التدخل في الشئون الداخلية”.

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