فالفيردي: لا أضمن استمرار راكيتيتش مع برشلونة.. وتعرفون إجابتي عن نيمار

برشلونة يستعد لمواجهة نابولي وديا للمرة الثانية خلال 3 أيام، في المباراة الأخيرة بفترة الإعداد قبل انطلاق الموسم.

وصرّح فالفيردي في المؤتمر الصحفي عند سؤاله عن راكيتيتش: “إنه لاعب مهم لنا، نفترض أنه سيستمر معنا. أما التأكد بنسبة 100% من استمراره، فلا أعرف. حاليا هو لاعب لدينا وأنا أتعامل مع اللاعبين الذي أملكهم، ليس هناك ما يدفعني للتفكير في غير ذلك”.

المدرب الإسباني استكمل حديثه وأجاب عن سؤال يخص نيمار نجم باريس سان جيرمان: “لا نعرف ما سيحدث وأنا لا أفكر في الأمر، أفكر فقط في مباراة الغد. سنرى ما سيحدث. تعرفون الإجابة مسبقا، هو يلعب لفريق آخر. وأنا أعمل مع اللاعبين الذين أملكهم”.

وشدد: “أنا سعيد دائما بتشكيلتي، لدي لاعبين عظماء”.

برشلونة يدافع عن لقبه في الدوري الإسباني بمواجهة أتليتك بلباو يوم الجمعة المقبل في ملعب سان ماميس.

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