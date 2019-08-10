كلوب بعد رباعية نورويتش: كل شيء كان رائعا باستثناء إصابة أليسون.. لا تبدو جيدة

الحمر ضربوا شباك الصاعد حديثا نورويتش سيتي بأربعة أهداف لهدف في افتتاح مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الجديد.

وكلوب تحدث بعد اللقاء لشبكة “بي إن سبورتس” قائلا: “أظن أننا قضينا 60 دقيقة بشكل رائع وهو ما أريد رؤيته. كان هناك ربما بعض فقدان السيطرة في بعض اللحظات لكن على كل حال قدمنا أداء جيدا”.

وأضاف “نورويتش فريق خطير وكان بإمكانهم التسجيل في أي وقت، في النهاية تمتعوا باللقاء في الشوط الثاني وسجلوا هدفا”.

وأشار “لم نكن في خطر حقيقي صراحة. كل شيء كان جيدا باستثناء إصابة أليسون”.

أليسون سقط مشتكيا من إصابة، وترك عرينه -مجبرا- للإسباني أدريان الذي تم التوقيع معه قبل أيام، ووجد نفسه في مواجهة الكوب بحلول الدقيقة 39.

كلوب أوضح “هناك شد عضلي (تعرض له أليسون) ربما كان ينظر للأسفل عندما سدد، لقد عرف أن إصابته قد تكون خطيرة ودعونا نرى ما قد يحدث يوم الأربعاء (مواجهة تشيلسي في السوبر الأوروبي)”.

وواصل حديثه لبي بي سي “إصابته ليست جيدة، ومن واقع خبرتي لن يلحق بلقاء تشيلسي. لا استطيع أن أحدد مدة إلا بناء على الفحص الذي سيخضع له (..) أدريان (حارسه البديل) حارس جيد وفي الاستحواذ هادئ وكذلك التصديات ولهذا تعاقدنا معه”.

وعن حالة لاعبيه البدنية “الجميع حصل على إجازة طيبة ولم يطلب أحد مزيدا من الأيام لذا لم نفقد الكثير من معاييرنا البدنية، والآن علينا أن نكون أذكياء أكثر في المباراتين المقبلتين”.

ولفت إلى “مشكلتنا في هذه المباراة كانت رد فعلنا في الكرات الثانية (العائدة). كل الاحترام لنورويتش الذين إن واصلوا اللعب بهذه الطريقة فسيكون مستقبلهم جيدا”.

أهداف ليفربول سُجلَت بواسطة: جرانت هانلي (هدف عكسي)، ومحمد صلاح، وفيرجيل فان دايك، وديفوك أوريجي. فيما سجل تيمو بوكي هدف نورويتش الوحيد.

ليحصد ليفربول أول 3 نقاط في مشوار استعادة اللقب الغائب منذ 1990.

فيما قدّم نورويتش بداية سيئة بعد عودته للدوري الإنجليزي الذي غاب عنه 3 مواسم، إذ خسر في مدينة ليفربول مجددا بعد أن كانت آخر مبارياته في القسم الأول قبل هبوطه أمام إيفرتون، وانتهت بسقوطه 0-3.

المواجهة شهدت استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد VAR لأول مرة في تاريخ الدوري الإنجليزي، لكن طاقم التحكيم بقيادة مايكل أوليفر لم يلجأ إليها في تحديد قرارات مصيرية.

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