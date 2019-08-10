تحديد أماكن تجميع جلود الأضاحي ببنغازي

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلنت بلدية بنغازي أماكن تجميع جلود الأضاحي داخل نطاق البلدية في أيام عيد الأضحى المبارك. وأشارت بلدية بنغازي عبر صفحتها بـ«فيسبوك»، إلى أن هذه الأماكن هي «جزيرة سيدي يونس بالقرب من سوق السيارات، والمكب المرحلي بمنطقة سيدي أعبيد وجزيرة المنقار، والمكب المرحلي بمنطقة جليانة بالقرب من جزيرة الدوران».

ولفتت بلدية بنغازي إلى أنها سوف «تكلف عدد من الآليات لجمع الجلود الأضاحي من داخل الأحياء السكنية».

في السياق ذاته قررت وزارة الاقتصاد بالحكومة الموقتة، الأحد الماضي، السماح بنشاط تصدير الجلود.

ونوهت، في صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى أنه سيجري إحالة كتاب إلى مصلحة الجمارك لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بالخصوص مع مديريات الجمارك المختصة.

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