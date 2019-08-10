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الرئاسي يعلن قبول هدنة العيد

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، مساء أمس الجمعة، «القبول بهدنة إنسانية محددة خلال أيام عيد الأضحى المبارك» وفق أربعة ضوابط..

وأوضح المجلس الرئاسي في بيان أنه يعلن القبول بالهدنة الإنسانية وفق الضوابط التالية:
1- تشمل الهدنة كافة مناطق الاشتباكات بحيث تتوقف تماما الرماية المباشرة وغير المباشرة أو أي تقدم للمواقع الحالية.
2- حظر نشاط الطيران وطيران الاستطلاع في كافة الأجواء ومن كافة القواعد الجوية التي ينطلق منها.
3- عدم استغلال هذه الهدنة لتحرك أية أرتال أو القيام بأي تحشيد.
4- تتولى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ضمان تنفيذ اتفاق الهدنة ومراقبة أي خروقات.

وأوضح المجلس الرئاسي أن موافقته على الهدنة تأتي «تعظيما لشعائر الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام المباركة، وحرصا منا على تخفقيف معاناة المواطنين، وتمكين فرق الخدمات الإنسانية من أداء مهامها للنازحين والمتضررين، ومتابعة فرق الصيانة للأضرار التي لحقت بالبنية التحتية ومن بينها أبراج وخطوط الكهرباء، واستجابة لمطالبة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا».

 

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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  • فائز السراج دمية ليس له كلمة ولا بيهش ولا بينش لا تهتموا بكلامه فالمليشيات هى التى تتحكم فيه دوره فقط التوقيع على صرف شيكات وقراءة ما يملى عليه من بيانات وبس

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