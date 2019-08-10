موقف ” لواء الصمود ” من إعلان السراج موافقته على ” هدنة العيد “

ايوان ليبيا – وكالات :

أكد لواء الصمود الموالي لحكومة الوفاق بقيادة المُعاقب دولياً صلاح بادي على ما أسماه ” صمودهم ” في محاور القتال بالعاصمة طرابلس وذلك في أول تعليق ضمني له منذ قرار رئيس الرئاسي فائز السراج مساء الجمعة بقبول هدنة العيد .

وكشف اللواء في تدوينة نشرها مكتبه الإعلامي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك بوقت مبكر من صباح السبت عن وصول تعزيزات وصفها بالكبيرة في إشارة منه للتصعيد وعلى عزمهم مواصلة القتال.

وكان ” العقيد ” ناصر القايد مدير إدارة التوجيه المعنوي برئاسة أركان الوفاق في طرابلس قد أعلن عن رفضهم القاطع لأي هدنة مع ما أسماها ” مليشيات حفتر ” .

وقال القايد مساء الجمعة تعقيباً على الهدنة التي طالب بها المبعوث غسان سلامة ووافق عليها المجلس الرئاسي بأنهم يرفضون الهدنة جملة وتفصيلاً .

وأضاف : ” أي هدنة التي يتحدثون عنها ، في قانوننا العسكري لاتوجد هدنة بين خارج عن الشرعية ( حفتر ) وبين جيش رسمي ( قوات الوفاق ) لا يمكن أن تكون هناك هدنة ” .

وفي ذات الصدد نقلت القناة عبر شاشتها عن المتحدث باسم المركز الإعلامي لـ ” عملية بركان الغضب ” التابعة للرئاسي رفضهم الهدنة مع أسماها ” مليشيات حفتر ” مع عزمهم مواصلة ” الدفاع عن العاصمة ” فيما لم يصدر بعد أي رد عن القيادة العامة للقوات المسلحة على طلب سلامة .

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