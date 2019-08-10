المحجوب : أيام عيد الأضحى دوام رسمي

ايوان ليبيا – وكالات :

أكد العميد خالد المحجوب مسؤول الإعلام بغرفة عمليات الكرامة ،الجمعة ،أن القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر،أصدر أوامر لكل الوحدات العسكرية باعتبار أيام عيد الأضحى دواماً رسمياً.

و أشار محجوب في تصريحات صحفية محلية ،إلى أنّ تعليمات القيادة العامة تشمل مختلف الوحدات العسكرية العاملة في كامل مناطق البلاد، ومنها تلك الموجودة غرب البلاد ،مؤكدا أنّ الجيش سيحافظ على المكاسب الميدانية التي حققها، وسيعمل على دعمها بتحرير طرابلس وكامل شبر من أرض ليبيا.

ولفت المحجوب إلى أنّ الجيش الليبي سيواصل التمركز في مواقعه طوال أيام عيد الأضحى، بهدف ردع الميليشيات والتصدي للإرهاب، ومنع أية محاولات اختراق من قبل الجماعات الإرهابية والمرتزقة.

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